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Російська армія 14 разів обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Загалом зафіксували 48 вибухів.

Російська армія 14 разів обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей
Фото: Сумська ОВА

Армія РФ здійснила 14 обстрілів прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Загалом було зафіксовано 48 вибухів.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ".

У Шосткинському районі Сумської області росіяни двічі обстріляли населений пункт Середина-Буда – зафіксовано вісім "приходів" із міномета 120 мм, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Обстрілів зазнали також Прогрес (два "приходи" зі ствольної артилерії), Бобилівка (два "приходи", міномет 120 мм), Рожковичі (два "приходи", міномет 120 мм), Бачівськ (два обстріли: два "приходи", FPV-дрон) і Марчихина Буда (два "приходи", міномет 120 мм).

У Семенівській громаді Чернігівської області в населених пунктах Зоря та Сергіївське було зафіксовано по два "приходи" зі ствольної артилерії, а також 12 приходів із міномета калібру 120 мм у Тимоновичах. У Городнянській громаді обстрілу зазнала Сеньківка зафіксовано дев'ять приходів із міномета 120 мм.

У Новгород-Сіверській громаді окупанти двічі обстріляли Грем'яч – зафіксовано п'ять приходів із міномета 120 мм.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

З 3 лютого у Сумській області заборонений рух транспортних засобів на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордоні з Росією.

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