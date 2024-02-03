РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою «Запорізька цілина»

Окупанти хочуть завезти на ТОТ України мешканців з Росії, Білорусі та Казахстану.

Росіяни готують масове заселення окупованих територій Запорізької області мешканцями з Росії, Білорусі та Казахстану. Для цього вони придумали кодову назву операції – «Запорізька цілина».

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"За задумом рашистів ТОТ Запоріжчини має стати другим пілотним проєктом рфії зі зміни етнічного складу населення після Далекого Сходу. Окупанти погрожують українцям, які не хочуть отримувати роспаспорти, депортацією. Натомість вже формують заявки, щоб завезти на ТОТ мешканців з росії, Білорусі та Казахстану", – розповів Федоров.

За словами мера Мелітополя, РФ таким чином хоче дістати одразу дві «кістки в горлі», з якими не здатен впоратися майже два роки окупації:

Спротив українців – виселити «неугодних» і звільнити місце для «своїх»

Кадровий голод – заселити у віджате житло лікарів, освітян, інженерів, силовиків тощо з глибинок Росії.

Російські окупанти оголосили про "евакуацію" населення з тимчасово окупованої Нової Каховки, що на лівобережжі Херсонщини. З великою ймовірністю депортованих людей відправлять у депресивні регіони Росії.