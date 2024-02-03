Російські окупанти обстріляли населені пункти Запорізької області

Є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Впродовж доби російські окупанти завдали 131 удар по 19 містах і селах Запорізької області – пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запоріщької ОВА Юрій Малашко.

"Військовослужбовці рф вгатили авіаційним снарядом по Оріхову, обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та Залізничне, а також атакували 40 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новодарівку, Левадне, Чарівне, Червоне, Полтавку й П'ятихатки", повідомив глава військової адміністрації.

88 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Плавнів, Лобкового, Степового, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктах.

Є інформація про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.