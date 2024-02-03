Армія РФ за добу обстріляла з артилерії населені пункти Харківщини

За добу російські війська здійснили артилерійські та мінометні обстріли близько 15 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали, зокрема Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Авіаударів загарбники завдали по Охримівці, Бударки, Чорне, Вільхуватці, Іванівці, Кислівці, Табаївці.

О 15:35 росіяни вдарили КАБами по Вільхуватці Куп’янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства, де пошкоджені складська будівля і паркан, інші влучання - на відкритих територіях. Без постраждалих.

Протягом доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 26,16 га території, знищили 249 вибухонебезпечних предметів.

За даними Генштаб на Куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.