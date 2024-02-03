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Болгарія почала відправку БТР в Україну

Всього Україна має отримати 100 БТР.

Болгарія почала відправку БТР в Україну
Болгарські БТР вантажать для відправки в Україну
Фото: Тодор Тагарєв

Болгарія розпочала операцію з відправлення Україні партії старих бронетранспортерів. 

Про це повідомив болгарський міністр оборони Тодор Тагарєв.

"Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання Україні БТР МВС", - написав міністр.

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Фото: Тодор Тагарєв

Фото: Тодор Тагарєв

Фото: Тодор Тагарєв

Фото: Тодор Тагарєв

  • Болгарія досі не почала відправлення в Україну 100 бронетранспортерів зі складів МВС, які обіцяла передати раніше.

  • Парламент Болгарії подолав вето президента Румена Радева, яке блокувало військову допомогу Україні.

  • Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалену парламентом поставку Україні бронетехніки.

  • Перед цим у листопаді Народні збори Болгарії ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ країни та українським Міноборони про надання нашій державі бронетехніки, озброєння та запасних частин. Болгарія була готова передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка, які перебували на зберіганні.

  • Торік німецькі журналісти оприлюднили інформацію, як Болгарія постачала зброю та паливо в Україну – у певні періоди бойових дій ця держава покривала третину усіх потреб в артилерійських боєприпасах української армії.

  • Напередодні 11 депутатів Комітету з питань оборони болгарського парламенту підтримали рішення передати Україні зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів для посилення протиповітряної оборони.

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