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Волонтери "Української команди" передали понад тисячу хотпаків підрозділу "Хорт"

Хлопці знаходяться на Куп'янському напрямку.

«Українська команда» продовжує забезпечувати обігрівними наборами захисників на передовій. Чергову велику партію хотпаків волонтери передали бійцям підрозділу «Хорт».

Бійці роти вогневої підтримки 57-ї бригади, підрозділу спецпризначення «Хорт» отримали від волонтерів понад тисячу обігрівних наборів

Ці хлопці одними з перших дали бій окупантам під Гостомелем. Воювали під Лисичанськом. Брали участь у двох кампаніях на Бахмутському напрямку. А зараз трощать ворога на Куп'янському напрямку, повідомляє «Українська команда».

Раніше волонтери «Української команди» забезпечили обігрівними наборами розвідників ГУР, 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, 46 аеромобільну бригаду Десантно-штурмових військ, Третю штурмову бригаду, 130 та 204 батальйони тероборони Києва та інші військові підрозділи.

Загалом за час повномасштабного російського вторгнення понад 150 військових підрозділів отримали допомогу від «Української команди» - дрони, спорядження, автівки, медикаменти тощо.

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