Міноборони запрошує роздрібні мережі брати участь у тендерах на постачання харчів для ЗСУ

Міністерство оборони України та агенція “Державний оператор тилу” (ДОТ) презентували роздрібним мережам нову архітектуру закупівель продуктів харчування, яка стартує з 1 квітня 2024.

У зустрічі взяли участь заступники Міністра оборони Дмитро Кліменков, Юрій Джигир, Віталій Половенко, гендиректор "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов, а також представники 12 роздрібних мереж.

Головна задача запропонованої моделі – залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування бійців. Постачання від мереж – один із елементів нової архітектури, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів.

Міністерство додало, що тиловими закупівлями займається "Державний оператор тилу" – новостворена агенція, яка працює за найкращими міжнародними практиками дотримання принципів доброчесності.

“Нам потрібен однаковий стандарт якості. Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії”, – зазначив Дмитро Кліменков.

Він додав, що саме тому для Міноборони важливо залучити роздрібні мережі до поставок харчування для ЗСУ. Міноборони відкрите до співпраці з рітейлерами як локального, так і національного рівня.

“ДОТ працює над тим, щоб статус постачальника для ЗСУ нарешті став предметом гордості для чесного бізнесу. Нульова толерантність до корупції, професійність та відкритість до суспільства – основа нашої співпраці з учасниками ринку”, – наголосив генеральний директор ДОТ Арсен Жумаділов.

Раніше Міноборони заявило, що протягом січня запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних продуктів у військові частини. У відомстві зауважили, що компанії-постачальники повинні замінити продукти якнайшвидше або відшкодувати вартість.