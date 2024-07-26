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ВСП розповіла про результати перевірки у 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка

За результатами перевірки не виявлено випадків видання злочинних наказів.

ВСП розповіла про результати перевірки у 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка
59 ОМПБр імені Якова Гандзюка
Фото: 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка

Комплексна робоча група провела службову перевірку в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Про це повідомила пресслужба ВСП.

“Проведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку прийнятих рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань”, - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки не виявлено випадків видання злочинних наказів, але встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

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Керівництво ЗСУ прийняло належні рішення та вжило низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Зокрема, окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності.

  • Парамедикиня, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка") попросила президента Володимира Зеленського усунути від ухвалення військових рішень осіб, "не зацікавлених у перемозі". 
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав доручення з'ясувати обставини нещодавніх втрат особового складу 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якоба Гандюзка.
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