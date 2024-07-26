ВСП розповіла про результати перевірки у 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка

За результатами перевірки не виявлено випадків видання злочинних наказів.

Комплексна робоча група провела службову перевірку в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Про це повідомила пресслужба ВСП.

“Проведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку прийнятих рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань”, - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки не виявлено випадків видання злочинних наказів, але встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

Керівництво ЗСУ прийняло належні рішення та вжило низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Зокрема, окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності.