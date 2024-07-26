Міноборони дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні для ЗСУ

Міноборони України офіційно дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні, яку розробили фахівці одного з підприємств українського ОПК для забезпечення потреб підрозділів ЗСУ.
Про це ідеться у повідомленні Міністерства оборони України.
В оборонному відомстві розповіли, що новий зразок мобільної автомайстерні відзначається компактністю та значно кращою маневреністю, порівняно з наявними пересувними майстернями на шасі застарілих радянських вантажівок ЗІЛ-131.
Нова ремонтна майстерня може бути встановлена на шасі різних моделей пікапів-позашляховиків від світових виробників. Вона укомплектована для виконання "шиномонтажних, зварювальних, автослюсарних робіт, здатна заряджати автомобільні акумулятори, а також виконувати комп’ютерну діагностику".
Крім того, автомайстерня обладнана краном-стрілою з вантажопідйомністю 500 кілограмів і лебідкою з тягловим зусиллям у 5 тонн.
Певна кількість таких мобільних майстерень на шасі пікапів раніше вже була передана бойовим підрозділам.
- За шість місяців цього року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки, яка призначена для пересування по пересіченій місцевості та виконання завдань на воді.