Міноборони дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні для ЗСУ

Декілька таких автомайстерень на шасі пікапів раніше вже передали бойовим підрозділам ЗСУ.

Міноборони України офіційно дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні, яку розробили фахівці одного з підприємств українського ОПК для забезпечення потреб підрозділів ЗСУ.

Про це ідеться у повідомленні Міністерства оборони України.

В оборонному відомстві розповіли, що новий зразок мобільної автомайстерні відзначається компактністю та значно кращою маневреністю, порівняно з наявними пересувними майстернями на шасі застарілих радянських вантажівок ЗІЛ-131.

Нова ремонтна майстерня може бути встановлена на шасі різних моделей пікапів-позашляховиків від світових виробників. Вона укомплектована для виконання "шиномонтажних, зварювальних, автослюсарних робіт, здатна заряджати автомобільні акумулятори, а також виконувати комп’ютерну діагностику".

Крім того, автомайстерня обладнана краном-стрілою з вантажопідйомністю 500 кілограмів і лебідкою з тягловим зусиллям у 5 тонн.

Певна кількість таких мобільних майстерень на шасі пікапів раніше вже була передана бойовим підрозділам.