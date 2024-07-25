Оборонне відомство зазначає, що українські виробники – в пріоритеті.

За підсумками I півріччя 2024-го частка українських виробників у загальному обсязі контрактування закупівельної агенції Міністерства оборони "Державний оператор тилу" становила 80%. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Також вітчизняні підприємства переважають у контрактуванні іншої закупівельної агенції Міноборони – "Агенції оборонних закупівель", де їх частка становить 70%.

“Українські виробники – в пріоритеті Міністерства оборони. Співпраця з вітчизняними підприємствами дозволяє забезпечити стабільне постачання якісної продукції, швидко реагувати на зміни у потребі оборонного сектору та сприяти розвитку економіки України. В умовах зовнішньої агресії ми повинні максимально використовувати власні ресурси і потенціал, аби забезпечити нашу незалежність та безпеку”, – наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він також додав, що це сприяє стабільності в постачанні оборонних засобів та підтримує розвиток національної економіки в умовах зовнішньої агресії.

Фото: Міноборони

Зазначимо, нещодавно Міноборони розширило перелік виробників зимових черевиків для ЗСУ ще однією українською фірмою. Цей крок є частиною політики Міністерства щодо залучення вітчизняних виробників до постачання тилового майна для армії.

Також нагадаємо, на посади незалежних членів наглядової ради ДОТ претендують кандидати із семи країн світу. На співбесіди будуть запрошені дев’ять кандидатів, серед яких троє громадян України та претенденти з Великої Британії, Данії, Литви, Норвегії, Туреччини та Чехії.