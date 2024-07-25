Це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону від початку вторгнення.

У Карпатах поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка. Загиблим виявися житель Сум.

Про це інформує ДПСУ.

"В ході патрулювання державного кордону прикордонний наряд відділу «Шибени» Чернівецького загону в гірській місцевості виявив чоловіка без ознак життя", – зазначили у прикордонній службі.

Також додали, що, судячи з місця виявлення та «екіпірування» чоловіка, він, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. Однак обрав для цього один із найскладніших та небезпечних гірських маршрутів. Згодом з’ясували, що чоловік є громадянином України 1979 року народження, мешканцем міста Суми.

Тіло передали медичним працівникам для проведення відповідних експертиз.

Це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022-го.

Тим часом на кордоні з Румунією виявили сімнадцятого від початку цього року потопельника.