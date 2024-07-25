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У Дніпрі сімейний лікар виписав неіснуючим пацієнтам 1,6 тисячі е-рецептів, завдавши державі збитків на понад 1 млн грн

Викрито організатора схеми та його спільників.

У Дніпрі сімейний лікар виписав неіснуючим пацієнтам 1,6 тисячі е-рецептів, завдавши державі збитків на понад 1 млн грн
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі сімейний лікар виписав неіснуючим пацієнтам 1,6 тисячі е-рецептів, завдавши державі збитків на понад 1 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, що заподіяли значну шкоду (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України).  

За даними слідства, організатор – сімейний лікар з Дніпра, залучивши знайомих, розробив шахрайську схему заволодіння бюджетними коштами. 

Підозрювані створювали фейкові акаунти пацієнтів в електронній медичній системі «HELSI», використовуючи вигадані анкетні дані, а також дані померлих людей. Надалі виписували «пацієнтам» електронні рецепти на ліки. 

Після цього підшуковували фармацевтів, керівників мереж аптек та аптечних пунктів для «погашення» рецептів та отримання грошових коштів в якості компенсації згідно з державною програмою «Доступні ліки». 

Так упродовж двох років підозрювані створили більш ніж 1,6 тис. електронних рецептів та незаконно отримали понад 1 млн грн бюджетних коштів. 

У ході обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних було вилучено документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, грошові кошти. 

Прокуратурою також ініційовано питання щодо позбавлення ліцензій аптечних закладів, причетних до вчинення кримінального правопорушення. 

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