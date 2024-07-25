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​Воєнна розвідка ідентифікувала воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Харківщину і Сумщину ракетами

ГУР МО оприлюднило дані 30 російських офіцерів-ракетників. 

​Воєнна розвідка ідентифікувала воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Харківщину і Сумщину ракетами
Уламок касетного "Іскандера"
Фото: Суспільне

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії Московського військового округу зс РФ, що безпосередньо причетні до ракетних обстрілів цивільної інфраструктури Сумської та Харківської областей України із застосуванням оперативно-тактичних комплексів “Іскандер”.

Про це повідомляє сайт ГУР МО.

До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу “Іскандер”. Місце постійної дислокації бригади – м. Шуя, Івановської області Росії.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер” застосовує балістичні та крилаті ракети з дальністю польоту понад 500 км. Такими ракетами ворог атакує Сумську та Харківську області України, зокрема, 24 липня 2024 року ракета “Іскандер-М” влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові.

Серед ідентифікованих злочинців — командний склад 112-ї бригади: командир бригади полковник Сєргєй Пономарьов, заступник командира бригади підполковник Владімір Філін, заступник командира бригади з озброєння підполковник Ніколай Ізвольцев, заступник командира бригади з тилу підполковник Алєксандр Сухоруков, заступник начальника штабу по службі військ майор В’ячеслав Осокін, начальник автомобільної служби майор Роман Івшин, начальник інженерної служби майор Сєргєй Тіхоміров, начальник оперативного відділу майор Владімір Юдін.

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