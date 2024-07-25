Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області

У Житомирській області внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджені не менше десяти приватних будинків та об'єкт інфраструктури. Захисникам вдалося збити більшість дронів – близько десятка.
Жертв і поранених немає. Ліквідація наслідків атаки триває, написав у Telegram голова ОВА Віталій Бунечко.
"Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт", – сказав він.
Бунечко пообіцяв, що власникам пошкодженого майна нададуть допомогу.
- У ніч на 25 липня російська армія знову атакувала Україну ударними БпЛА Shahed. Росіяни випустили 38 дронів. 25 збила українська ППО, ще три – "зникли" після того як залетіли до румунів. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.
- В Одеській області є руйнування та поранені. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район, де днем раніше ворог уже атакував припортову інфраструктуру і будинок.