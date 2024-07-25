Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області

Інформації про поранених голова ОВА не має.

У Житомирській області внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджені не менше десяти приватних будинків та об'єкт інфраструктури. Захисникам вдалося збити більшість дронів – близько десятка.

Жертв і поранених немає. Ліквідація наслідків атаки триває, написав у Telegram голова ОВА Віталій Бунечко.

"Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт", – сказав він.

Бунечко пообіцяв, що власникам пошкодженого майна нададуть допомогу.