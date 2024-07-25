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Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області

Інформації про поранених голова ОВА не має. 

Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Ілюстративне фото
Фото: itc.ua

У Житомирській області внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджені не менше десяти приватних будинків та об'єкт інфраструктури. Захисникам вдалося збити більшість дронів – близько десятка.

Жертв і поранених немає. Ліквідація наслідків атаки триває, написав у Telegram голова ОВА Віталій Бунечко. 

"Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт", – сказав він. 

Бунечко пообіцяв, що власникам пошкодженого майна нададуть допомогу. 

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