Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія атакувала багатоповерхівку та припортову інфраструктуру в Одеській області. Є поранені

Ворог вдарив по Подунав'ю. 

Уночі Росія атакувала багатоповерхівку та припортову інфраструктуру в Одеській області. Є поранені
Унаслідок ворожого удару поранені троє людей
Фото: Олег Кіпер у Telegram

Російська армія уночі атакувала житловий будинок і припортову інфраструктуру Одеської області. Поранені троє людей.

За даними Офісу генпрокурора, 24 липня вночі росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по об'єктах інфраструктури Подунав'я. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок – там поранення дістали троє людей.

"Також через атаку припортової інфраструктури пошкоджено низку будівель та вантажний автотранспорт", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Росія атакувала інфраструктуру і будинок в Подунавї
Фото: Офіс генерального прокурора
Росія атакувала інфраструктуру і будинок в Подунавї

Голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що двоє із трьох потерпілих – у стані середньої тяжкості. Ще одній постраждалій надали допомогу на місці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies