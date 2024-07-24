Уночі Росія атакувала багатоповерхівку та припортову інфраструктуру в Одеській області. Є поранені

Російська армія уночі атакувала житловий будинок і припортову інфраструктуру Одеської області. Поранені троє людей.

За даними Офісу генпрокурора, 24 липня вночі росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по об'єктах інфраструктури Подунав'я. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок – там поранення дістали троє людей.

"Також через атаку припортової інфраструктури пошкоджено низку будівель та вантажний автотранспорт", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс генерального прокурора Росія атакувала інфраструктуру і будинок в Подунавї

Голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що двоє із трьох потерпілих – у стані середньої тяжкості. Ще одній постраждалій надали допомогу на місці.