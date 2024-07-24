Сили ППО збили 17 російських "шахедів" із 23, більшість - на Одещині

Також знищено вісім розвідувальних ворожих безпілотників.

У ніч на 24 липня 2024 року росіяни завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської області). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська (РФ) та окупованого Криму.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині.

Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони на різних напрямках знищено щонайменше вісім розвідувальних безпілотних літальних апаратів ворога: 4 – “Zala”, 2 – “Supercam”, 2 – “Орлан-10”.