Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни намагалися атакувати Київ дронами: усі БпЛА знищено

Руйнувань та постраждалих у столиці не зафіксовано.

Росіяни намагалися атакувати Київ дронами: усі БпЛА знищено
"Шахед"
Фото: Національна поліція

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram повідомила про спробу росіян атакувати столицю з використанням ударних безпілотників.

Дрони заходили на місто з різних напрямків, проте самого Києва так і не дісталися. Усі вони були знищені ще на підступах силами протиповітряної оборони.

У столиці не зафіксовано руйнувань, інформації про постраждалих до лікарів не надходило.

Напружена ніч через масовану "шахедну" атаку видалася також у Житомирській та Одеській областях. Повітряна тривога оголошувалася і в інших регіонах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies