Речниця міністерства закордонних справ Австрії Клаудія Тюрчер в коментарі Укрінформу висловила подив, що колишня очільниця відомства Карін Кнайсль братиме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України.
В уряді країни вважають, що єдиним поясненням долучення такої "експерти" до обговорень на найвищому дипломатичному рівні може бути те, що "дурний сезон" дістався до Росії.
Таким терміном (англійською "silly season" - ред. LB.ua) прийнято називати зазвичай літній час, коли великих політичних чи суспільних подій немає, тож преса починає звертати увагу на дрібніші, іноді навіть доволі безглузді історії.
- Карін Кнайсль відома тим, що є палкою прихильницею диктатора Путіна, з яким танцювала на власному весіллі. Після відставки з автрійського МЗС вона через деякий час переїхала до Росії.