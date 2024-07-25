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МЗС Австрії "здивоване" виступом ексміністерки в Радбезі ООН

Карін Кнайсль у відомстві не вважають експертом, який має брати участь у дискусіях на вищому рівні.

МЗС Австрії "здивоване" виступом ексміністерки в Радбезі ООН
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Речниця міністерства закордонних справ Австрії Клаудія Тюрчер в коментарі Укрінформу висловила подив, що колишня очільниця відомства Карін Кнайсль братиме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

В уряді країни вважають, що єдиним поясненням долучення такої "експерти" до обговорень на найвищому дипломатичному рівні може бути те, що "дурний сезон" дістався до Росії.

Таким терміном (англійською "silly season" - ред. LB.ua) прийнято називати зазвичай літній час, коли великих політичних чи суспільних подій немає, тож преса починає звертати увагу на дрібніші, іноді навіть доволі безглузді історії. 

  • Карін Кнайсль відома тим, що є палкою прихильницею диктатора Путіна, з яким танцювала на власному весіллі. Після відставки з автрійського МЗС вона через деякий час переїхала до Росії. 
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