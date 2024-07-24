Meta видалила 63 000 шахрайських облікових записів Instagram

Компанія Meta видалила 63 000 облікових записів Instagram із Нігерії, пов’язаних із шахраями, які використовували соцмережі для шантажу після отримання інтимних фотографій жертв.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомили у компанії, вони видалили зокрема тисячі додаткових облікових записів Facebook, сторінок і груп, які ділилися сценаріями, як шантажувати користувачів.

Масове видалення відбулося ще наприкінці травня.

Шахраї прикидалися дівчатами-підлітками в Instagram або Snapchat та виманювали у жертв оголені фотографії. Потім ці відверті зображення використовували для шантажу, погрожуючи надіслати фото рідним та друзям.

Зазначається, що спалах сексуального шантажу останніми роками був пов’язаний із групою Yahoo Boys. Компанія Meta заявила, що багато видалених сторінок і груп у Facebook були пов’язані саме з її членами, які намагалися «організувати, вербувати та навчати нових шахраїв».

Групи продавали сценарії шантажу та шахрайські посібники. Вони також ділилися посиланнями на фотографії, які могли бути використані для легалізації фейкових акаунтів. За даними Meta, одна мережа з 20 осіб керувала 2500 «фейковими обліковими записами для маскування своєї особистості», які в основному були націлені на чоловіків у США.

Розслідування показало, що більшість шахрайських спроб закінчилися невдачею. Хоча в основному шахраї націлювалися на дорослих, були також спроби шантажу і неповнолітніх, про що Meta повідомила Національний центр зниклих безвісти та експлуатованих дітей у США.

У компанії заявили, що вжили додаткових заходів для кращого захисту користувачів від шахрайства, зокрема встановила суворіші налаштування повідомлень для підліткових облікових записів, надсилання повідомлень про безпеку і початкове розмивання оголених фотографій, надісланих або отриманих неповнолітніми.