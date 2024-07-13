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Генштаб: НАТО занепокоєні дезінформацією із застосуванням штучного інтелекту

Альянс опублікував переглянуту стратегію щодо штучного інтелекту.

Генштаб: НАТО занепокоєні дезінформацією із застосуванням штучного інтелекту
Фото: mygreatlearning.com

У НАТО оприлюднили свою переглянуту стратегію щодо штучного інтелекту (ШІ), яка покликана прискорити використання в НАТО технологій ШІ в безпечний і відповідальний спосіб.

Про це повідомив Генштаб.

У цій стратегії вперше визначається, що дезінформація із застосуванням ШІ, інформаційні операції і гендерне насильство є питаннями, які викликають занепокоєння Альянсу, наших суспільств і демократичних країн.

За новою стратегією НАТО буде працювати над захистом від застосування ШІ супротивниками, зокрема, за допомогою посиленого стратегічного прогнозування й аналізу.

Нова стратегія ґрунтується на стратегії, яка була опублікована у 2021 році, і зважає на недавні досягнення в технологіях ШІ, такі як генеративний ШІ й інформаційні інструменти.

У стратегії визначено декілька пріоритетів, зокрема:

  • підтримка застосування розроблених в НАТО Принципів відповідального використання;
  • посилення оперативної сумісності між системами ШІ в Альянсі;
  • поєднання ШІ з іншими новими проривними технологіями;
  • розширення екосистеми ШІ НАТО через більш тісне співробітництво з промисловістю і науковцями Альянсу, Прискорювачем оборонних інновацій НАТО DIANA, Інноваційним фондом НАТО і партнерами-однодумцями.
  • Навесні Європарламент схвалив закопроєкт про штучний інтелект, який вводить у ЄС найкомплексніші обмеження щодо ШІ у світі.
  • Під час Мюнхенської конференції безпеки 20 технологічних гігантів підписали угоду про спільну роботу, щоб запобігти втручанню фейків штучного інтелекту у демократичні вибори, що цього року відбуваються в усьому світі. Йдеться, зокрема, про Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI й TikTok.
  • Нещодавно у США вперше ліквідували російську ботоферму, створену за допомогою ШІ.
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