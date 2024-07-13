Генштаб: НАТО занепокоєні дезінформацією із застосуванням штучного інтелекту

У НАТО оприлюднили свою переглянуту стратегію щодо штучного інтелекту (ШІ), яка покликана прискорити використання в НАТО технологій ШІ в безпечний і відповідальний спосіб.

Про це повідомив Генштаб.

У цій стратегії вперше визначається, що дезінформація із застосуванням ШІ, інформаційні операції і гендерне насильство є питаннями, які викликають занепокоєння Альянсу, наших суспільств і демократичних країн.

За новою стратегією НАТО буде працювати над захистом від застосування ШІ супротивниками, зокрема, за допомогою посиленого стратегічного прогнозування й аналізу.

Нова стратегія ґрунтується на стратегії, яка була опублікована у 2021 році, і зважає на недавні досягнення в технологіях ШІ, такі як генеративний ШІ й інформаційні інструменти.

У стратегії визначено декілька пріоритетів, зокрема: