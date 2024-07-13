Генштаб: НАТО занепокоєні дезінформацією із застосуванням штучного інтелекту

У НАТО оприлюднили свою переглянуту стратегію щодо штучного інтелекту (ШІ), яка покликана прискорити використання в НАТО технологій ШІ в безпечний і відповідальний спосіб.
Про це повідомив Генштаб.
У цій стратегії вперше визначається, що дезінформація із застосуванням ШІ, інформаційні операції і гендерне насильство є питаннями, які викликають занепокоєння Альянсу, наших суспільств і демократичних країн.
За новою стратегією НАТО буде працювати над захистом від застосування ШІ супротивниками, зокрема, за допомогою посиленого стратегічного прогнозування й аналізу.
Нова стратегія ґрунтується на стратегії, яка була опублікована у 2021 році, і зважає на недавні досягнення в технологіях ШІ, такі як генеративний ШІ й інформаційні інструменти.
У стратегії визначено декілька пріоритетів, зокрема:
- підтримка застосування розроблених в НАТО Принципів відповідального використання;
- посилення оперативної сумісності між системами ШІ в Альянсі;
- поєднання ШІ з іншими новими проривними технологіями;
- розширення екосистеми ШІ НАТО через більш тісне співробітництво з промисловістю і науковцями Альянсу, Прискорювачем оборонних інновацій НАТО DIANA, Інноваційним фондом НАТО і партнерами-однодумцями.
- Навесні Європарламент схвалив закопроєкт про штучний інтелект, який вводить у ЄС найкомплексніші обмеження щодо ШІ у світі.
- Під час Мюнхенської конференції безпеки 20 технологічних гігантів підписали угоду про спільну роботу, щоб запобігти втручанню фейків штучного інтелекту у демократичні вибори, що цього року відбуваються в усьому світі. Йдеться, зокрема, про Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI й TikTok.
- Нещодавно у США вперше ліквідували російську ботоферму, створену за допомогою ШІ.