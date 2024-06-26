Liga: Кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів у Криму

Під удар потрапили одні з найбільших російських провайдерів, які працюють на окупованій території.

До масованої кібератаки на низку найбільших інтернет-провайдерів у тимчасово окупваному Криму причетні кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Про пише LIGA.net з посиланням на співрозмовника в Силах безпеки і оборони.

За словами співрозмовника, місцева окупаційна влада попередила мешканців Криму, що найближчим часом можливі перебої з доступом до інтернету. Під удар потрапили відразу низка великих російських провайдерів, які працюють на окупованій території.

Фото: Liga.net

Як повідомила так звана заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку окупаційної адміністрації Юлія Килик, "профілі DDos-атак постійно змінюються, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам".

Співрозмовник зазначив, що ураження російських серверів та мережевої інфраструктури відбуваються системно.

Фото: Liga.net