Хакери ГУР "поклали" сервери органів державної влади РФ, — ЗМІ

Хакери ГУР встановили контроль над держсервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю РФ та розмістили банер, на якому зображено "Красну площу з українськими прапорами та написом "Держитесь, ми вас освободим!".

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони у так званий "день Росії" здійснили кібератаку на російські державні ресурси, а також російські аеропорти через що низка авіарейсів затримується.

Про пише Укрінформ з посиланням на джерела в ГУР.

"Здійснюються атаки на ресурси аеропорту "Домодєдово", саратівського аеропорту "Гагарін" та аеропорту в м. Южно-Сахалінск. Унаслідок атаки затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульянівськ", — повідомило джерело агентства.

Також співробітники української розвідки встановили контроль над державним сервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю РФ та розмістили банер, на якому зображено красну площу з українськими прапорами та написом "Держитесь, ми вас освободим!". Пізніше сервер було виведено з ладу.

Крім того, ГУР атакувало сервери Ради федерації федерального зібрання РФ і сервер органів державної влади Росії.

"День так званої Росії триває, у підданих Путіна сьогодні буде ще багато подібних «подарунків» на свято", — додав співрозмовник агентства.