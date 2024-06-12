Червоний Хрест реалізує проєкт з розширення можливостей для працевлаштування в п'яти областях України

Учасниками можуть стати тільки люди, які належать до вразливих категорій населення.

У п’яти областях України триває набір учасників до участі в пілотному проєкті “Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування” від Українського Червоного Хреста.

Учасниками можуть стати тільки люди, які належать до вразливих категорій населення та мешкають в Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Людина, яка бажає долучитись до проєкту, може або пройти безкоштовне навчання або подати заявку на отримання мікрогранту для відкриття бізнесу. Одночасно долучитись до обох напрямків учасник не може.

Якщо особа обираєте безкоштовне навчання – це отримання нової професії або підвищення кваліфікації для кращого працевлаштування. Вимушено переміщені особи чи інші вразливі категорії населення можуть отримати навички та знання, щоб швидше знайти роботу за місцем проживання. Людина проходить підготовку та отримує емоційну підтримку, щоб стати більш затребуваним кандидатом і знайти роботу відповідно до бажаної професії, оплати та умов праці.

Або особа можете подати бізнес-план на отримання мікрогранту для відновлення втраченого чи відкриття нового бізнесу. Виплати зможуть отримати до 60 людей у кожному з 5 регіонів, які втратили бізнес або мають готовий план для відкриття власної справи. Це ВПО, ветерани та їхні сім’ї, люди з інвалідністю тощо.

Проєкт «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування» впроваджується за підтримки Іспанського Червоного Хреста, у Тернопільській області та Кіровоградській області – Швейцарського Червоного Хреста, а також у в Миколаївській – Данського Червоного Хреста.

Додатково, мешканці з усієї України мають можливість звернутись за консультацією щодо навчання та у 5 областях – щодо грантової підтримки на гарячу лінію Українського Червоного Хреста: 0 800 332 656.