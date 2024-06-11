Україна з партнерами заснували Skills Alliance, щоб перекваліфікувати майже 200 тис людей за три роки

Уряди України та Німеччини й загалом майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти створили Skills Alliance.

Як повідомили у міністерстві економіки України, метою ініціативи є надання можливості перекваліфікації чи кваліфікації понад 180 000 людей протягом наступних трьох років. У найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.

Про створення Альянсу оголосили під час панельної дискусії на Міжнародній конференції з відновлення України URC-2024 у Берліні.

"Наразі на ринку праці в Україні спостерігається структурне безробіття. Воно особливо відчутне у секторах, які необхідні для відновлення та реконструкції, таких як будівництво, транспорт, ІТ, інженерія та охорона здоров'я. Для розв'язання цих проблем і аби забезпечити достатню кількість кваліфікованих працівників, був створений цей Альянс", – прокоментували у мінекономіки.

Альянс спрямований на навчання молоді, внутрішньо переміщених осіб та жінок. Першочергово навчання буде спрямоване на українців всередині країни, проте доступ до нього матимуть і українці, які мешкають за кордоном.

"Приєднатись до Skills Alliance може будь-хто. Адже це спільний проект, який об’єднає численні програми, які вже реалізуються, або тільки плануються до реалізації. Ви можете зробити свій внесок, започаткувавши власну ініціативу, чи підтримавши фінансово інші програми, які вже існують", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Skills Alliance об'єднує різні ініціативи та зміцнює ефективну співпрацю між Україною та членами Альянсу. Один із прикладів – ініціатива Skills4Recovery, яка фінансується спільно Європейським Союзом, Німеччиною, Естонією та Польщею. Skills4Recovery пропонує навчання для внутрішньо переміщених осіб, молоді, ветеранів та вразливих груп, з особливим акцентом на такі галузі як будівництво, логістика, сільське господарство, послуги та виробництво.

Ініціатива Skills Alliance реалізується в рамках механізму Ukraine Facility, який, серед іншого, включає реформи, спрямовані на покращення професійно-технічної освіти, навчання та доступу до програм швидкого підвищення кваліфікації. Це сприятиме інтеграції України в ЄС шляхом покращення взаємного визнання дипломів, отриманих за кордоном, та шляхом приведення стандартів у відповідність до вимог ЄС.

До альянсу увійшли такі країни як: Бельгія, Естонія, Європейський Союз (ЄС), Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Республіка Корея, Швеція, Велика Британія, Україна, Швейцарія, а також різноманітні міжнародні фінансові установи та організації, які включають: Банк розвитку Ради Європи (CEB), Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Європейський інвестиційний банк (EIB), Світовий банк, Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з міграції України (IOM Україна), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Агентство Сполучених Штатів з Міжнародного Розвитку (USAID). Також приватні компанії, ініціативи й інші організації.