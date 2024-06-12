Суд у Нідерландах сьогодні винесе вирок у справі кримінального журналіста, якого застрелили три роки тому

Пітера Р. де Вріса, який був радником свідка у суді над нарколідером, вбили у липні 2021-го.

Cьогодні суд у Нідерландах має винести вердикт у справі дев’яти підозрюваних у причетності до вбивства кримінального журналіста Пітера Р. де Вріса у 2021 році.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Де Вріса застрелили серед білого дня на жвавій вулиці Амстердама 6 липня 2021 року. Вбивство привернуло увагу до злочинного світу наркоугруповань країни.

Прокуратура вимагала засудження та довічного ув'язнення для чоловіка, якого звинувачують у стрілянині, ймовірного водія, який втік, і чоловіка, підозрюваного в організації вбивства. Де Вріс помер через дев'ять днів після замаху. Йому було 64.

У січні прокуратура вимагала вироків від трьох до 21 року для інших шести осіб, підозрюваних у причетності до вбивства.

Де Вріс був радником і довіреною особою свідка у суді над лідером злочинного угруповання. Брата свідка та адвоката також вбили.