Міністерка оборони Нідерландів анонсувала передачу F-16 Україні вже влітку

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен анонсувала передачу перших винищувачів F-16 Україні вже цього літа, відразу після того, як поставки літаків почне Данія.

Про це пише "Європейська правда".

За словами міністерки, після передачі перших літаків їх постачання буде поставлене "на потік".

"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план", – зазначила Оллонгрен.

Вона додала, що підготовка української інфраструктури йде "за планом".

"Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні. Але у нас тут справжнє партнерство та спільні зусилля. Україна дійсно готується отримати F-16", – зауважила Оллонгрен.

На її думку, винищувачі зроблять українські повітряні сили і протиповітряну оборону "набагато сильнішими". Також за їх присутності Україна зможе отримати перевагу у повітрі.

Проте не варто очікувати нейгайного результату одразу після передачі.

"Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", – відзначила міністерка.