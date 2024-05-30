Данія дозволить Україні застосовувати надані нею F-16 для ударів по Росії

Данія дозволятиме застосовувати надані нею винищувачі F-16 для завдання ударів по військових цілях на території Росії. Про це сказав міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Брюсселя, пише "Європейська правда".

Він відповів ствердно на запитання про те, чи можна буде Україні використовувати передані Данією винищувачі для ударів по об'єктах у Росії. Він сказав, що це не є новою позицією.

"Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – сказав він.