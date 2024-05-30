Німецькі соціал-демократи вимагають вибачень у демократки через коментар про “аутистичні риси” у Шольца

Підбурювальні коментарі Марі-Агнес Штрак-Циммерман про канцлера Олафа Шольца перейшли межу, заявило керівництво соціал-демократичної партії Німеччини, пише Politico.

Співголова СДПН Ларс Клінгбайль вимагає вибачень від головного кандидата на виборах у ЄС від ліберальної Вільної демократичної партії після того, як Штрак-Циммерманн заявила, що Шольц мав “аутистичні риси”.

“Якщо пані Штрак-Циммерманн виявить хоч трохи порядності, вона вибачиться перед федеральним канцлером”, ‒ сказав Клінгбайль.

Назвавши зауваження “лише верхівкою айсберга”, генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт сказав, що Штрак-Ціммерманн, яка претендує на посаду одного з 96 німецьких депутатів у Європейському парламенті і є на першому місці в списку лібералів, зруйнує репутацію Німеччини.

Провідний кандидат від СДПН Катаріна Барлі також розкритикувала коментарі Штрак-Ціммерман, заявивши, що вони перетнули “червону лінію в демократичній конкуренції”.

Барлі рада, що “канцлер думає, перш ніж приймати рішення, а потім діє розсудливо”. Вона додала, що спокійний характер Шольца є “чеснотою”, яка дозволяє йому керувати країною через кризи.

Словесна атака Штрак-Ціммерманн на Шольца стався за кілька днів до того, як німці підуть на вибори до Європейського парламенту.

Німецька асоціація аутистів повідомила POLITICO, що вони вже зв’язалися з політиком зі закликом відповісти на коментарі, які багато громадян назвали дискримінаційними.