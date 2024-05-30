У Міноборони Німеччини закликають не говорити про удари по території РФ публічно

Борис Пісторіус вважає, що такі питання не варто широко висвітлювати.

Очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус прагне, щоб тема ударів по території Росії західною зброєю не була публічною.

Як пише видання Bild, урядовець вважає, що відсутність широкого висвітлення та оприлюднення інформації з цієї теми відповідає інтересам військової тактики і стратегії. "Ми не повинні говорити, що можливо, що дозволено, що ми хочемо бачити, а що ні", - заявив міністр.

На його думку, аргументом слугує те, що "Кремль не розповість нам, що він готовий робити та де готовий застосувати яку зброю" - хоча з Москви постійно лунають ракетні та ядерні погрози в бік Європи.

При цьому Пісторіус підтвердив, що міжнародне право дозволяє Україні оборонятися не лише на своїй території.