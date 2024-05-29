МЗС Канади: Україна може здійснювати удари по території Росії канадською зброєю

Канада не говорила ні про які умови, коли передавала зброю Києву.

Україна може бити по території Росії, зброєю, яку передала Канада, бо Оттава не озвучувала жодних умов з цього приводу Києву.

Таку заяву зробила на пресконференції міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми вважаємо, що це питання дуже важливе. У нас із міністром (закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, - Ред.) була можливість поговорити про це. Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - зазначила Жолі.

Глава канадського МЗС зазначила, що на думку її країни в цьому питанні потрібно орієнтуватися на перспективу, бо у Росії немає "червоних ліній".

"І тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала Жолі.

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