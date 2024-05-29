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МЗС Канади: Україна може здійснювати удари по території Росії канадською зброєю

Канада не говорила ні про які умови, коли передавала зброю Києву.

МЗС Канади: Україна може здійснювати удари по території Росії канадською зброєю
міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі
Фото: ЕРА/UPG

Україна може бити по території Росії, зброєю, яку передала Канада, бо Оттава не озвучувала жодних умов з цього приводу Києву.

Таку заяву зробила на пресконференції міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми вважаємо, що це питання дуже важливе. У нас із міністром (закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, - Ред.) була можливість поговорити про це. Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - зазначила Жолі.

Глава канадського МЗС зазначила, що на думку її країни в цьому питанні потрібно орієнтуватися на перспективу, бо у Росії немає "червоних ліній". 

"І тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала Жолі.

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