МЗС Канади: Україна може здійснювати удари по території Росії канадською зброєю

Україна може бити по території Росії, зброєю, яку передала Канада, бо Оттава не озвучувала жодних умов з цього приводу Києву.
Таку заяву зробила на пресконференції міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє "РБК-Україна".
"Ми вважаємо, що це питання дуже важливе. У нас із міністром (закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, - Ред.) була можливість поговорити про це. Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - зазначила Жолі.
Глава канадського МЗС зазначила, що на думку її країни в цьому питанні потрібно орієнтуватися на перспективу, бо у Росії немає "червоних ліній".
"І тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала Жолі.
Удари по території Росії західною зброєю. Яка позиція союзників?
- Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.
- Позиції союзників розділилися. Так, італійські урядовці виступили проти ідеї Столтенберга. Проти виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Бельгія заявила, що її винищувачі F-16 Київ має використовувати лише на власній території.
- Президент Франції Еммануель Макрон виступив на підтримку ініціативи Столтенберга. Міністр оборони Швеції та глава МЗС Фінляндії теж висловилися за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії, а керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії.
- Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що є держави, які дають допомогу Києву без заборони атакувати нею територію РФ.