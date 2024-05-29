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У Грузії неурядові організації відмовляються виконувати вимоги закону про “іноагентів”

Відповідну заяву зачитали на масштабній акції протесту в Тбілісі.

У Грузії неурядові організації відмовляються виконувати вимоги закону про “іноагентів”
Мітинг у Тбілісі
Фото: DW

Неурядові організації (НУО) Грузії заявляють, що не будуть виконувати вимоги закону про “іноагентів”. Про це повідомляють Новини Грузії.

Відповідну заяву зачитали на масштабній акції протесту в Тбілісі після того, як парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон.

“Грузинський народ твердо захищає і захищатиме своє європейське майбутнє і ніколи не змириться із життям під російським чоботом. Російський закон не працюватиме у нашій країні! Він залишиться папірцем, якому ніхто не підпорядковуватиметься!”, ‒ йдеться у заяві.

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Противники закону заявляють, що закон має “зламати громадянський сектор”, а з його прийняттям влада “свідомо створила загрозу економіці, міжнародній репутації, громадському порядку та миру” у Грузії.

Протести обіцяють продовжити до скасування закону ‒ попри спроби “залякування спецназом та побиттям”. 

Водночас НУО обіцяють допомагати демонстрантам, яких затримуватимуть на акціях. “Ми захистимо всіх заарештованих та всіх оштрафованих. Наші юристи боротимуться у судах як усередині країни, так і у міжнародних. Ми збиратимемо гроші, щоб сплатити один одному штрафи, накладені на нас за боротьбу за кохання та свободу Грузії”, ‒ додають опозиціонери.

Незважаючи на швидке набрання законом чинності, НУО також планують стежити за перебігом парламентських виборів у Грузії цієї осені. “Нашу боротьбу бачить та підтримує весь цивілізований світ. З ухваленням російського закону спостереження за виборами опиняється під загрозою, але ми, громадські організації Грузії, обіцяємо захистити вибори та голос кожного громадянина. Ми будемо з вами на кожній виборчій дільниці і спостерігатимемо, щоб захистити вільні та чесні вибори”, ‒ підкреслено у заяві.

  • 28 травня грузинський парламент подолав вето президентки Зурабішвілі на закон, який вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. 
  • Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років. Опоненти вказують, що з таких самих законодавчих змін у Росії почалося переслідування критичних ЗМІ, активістів та опозиції. Тому всі акції протесту у Тбілісі відбуваються під гаслом “Ні російському закону!”.
  • Вчора Зурабішвілі закликала до проведення референдуму через закон про "іноагентів".
  • У Венеціанській комісії вважають, що у нинішньому вигляді закон є антидемократичним та може бути використаний для придушення критиків влади. Його порівнюють із законами, прийнятими Росією, Угорщиною та Киргизстаном. У відповідь на цю оцінку “Грузинська мрія” звинуватила юристів Ради Європи в тому, що вони дають “упереджені політичні оцінки замість професійної дискусії”. Аналогічно партія влади проігнорувала різку критику США, ЄС, ООН та ОБСЄ.
  • У ЄС заявили, що держави-члени блоку "розглядають усі варіанти реагування на ці події". Грузія, як відомо, отримала статус кандидата у члени ЄС торік у грудні.
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