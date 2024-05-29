У Грузії неурядові організації відмовляються виконувати вимоги закону про “іноагентів”

Неурядові організації (НУО) Грузії заявляють, що не будуть виконувати вимоги закону про “іноагентів”. Про це повідомляють Новини Грузії.
Відповідну заяву зачитали на масштабній акції протесту в Тбілісі після того, як парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон.
“Грузинський народ твердо захищає і захищатиме своє європейське майбутнє і ніколи не змириться із життям під російським чоботом. Російський закон не працюватиме у нашій країні! Він залишиться папірцем, якому ніхто не підпорядковуватиметься!”, ‒ йдеться у заяві.
Противники закону заявляють, що закон має “зламати громадянський сектор”, а з його прийняттям влада “свідомо створила загрозу економіці, міжнародній репутації, громадському порядку та миру” у Грузії.
Протести обіцяють продовжити до скасування закону ‒ попри спроби “залякування спецназом та побиттям”.
Водночас НУО обіцяють допомагати демонстрантам, яких затримуватимуть на акціях. “Ми захистимо всіх заарештованих та всіх оштрафованих. Наші юристи боротимуться у судах як усередині країни, так і у міжнародних. Ми збиратимемо гроші, щоб сплатити один одному штрафи, накладені на нас за боротьбу за кохання та свободу Грузії”, ‒ додають опозиціонери.
Незважаючи на швидке набрання законом чинності, НУО також планують стежити за перебігом парламентських виборів у Грузії цієї осені. “Нашу боротьбу бачить та підтримує весь цивілізований світ. З ухваленням російського закону спостереження за виборами опиняється під загрозою, але ми, громадські організації Грузії, обіцяємо захистити вибори та голос кожного громадянина. Ми будемо з вами на кожній виборчій дільниці і спостерігатимемо, щоб захистити вільні та чесні вибори”, ‒ підкреслено у заяві.
- 28 травня грузинський парламент подолав вето президентки Зурабішвілі на закон, який вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф.
- Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років. Опоненти вказують, що з таких самих законодавчих змін у Росії почалося переслідування критичних ЗМІ, активістів та опозиції. Тому всі акції протесту у Тбілісі відбуваються під гаслом “Ні російському закону!”.
- Вчора Зурабішвілі закликала до проведення референдуму через закон про "іноагентів".
- У Венеціанській комісії вважають, що у нинішньому вигляді закон є антидемократичним та може бути використаний для придушення критиків влади. Його порівнюють із законами, прийнятими Росією, Угорщиною та Киргизстаном. У відповідь на цю оцінку “Грузинська мрія” звинуватила юристів Ради Європи в тому, що вони дають “упереджені політичні оцінки замість професійної дискусії”. Аналогічно партія влади проігнорувала різку критику США, ЄС, ООН та ОБСЄ.
- У ЄС заявили, що держави-члени блоку "розглядають усі варіанти реагування на ці події". Грузія, як відомо, отримала статус кандидата у члени ЄС торік у грудні.