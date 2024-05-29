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Відповідь Кім Чен Ина: КНДР відправила до Південної Кореї 150 повітряних куль зі сміттям

Мешканців попросили повідомити про невідомі об'єкти найближчу військову базу або поліцію.

Відповідь Кім Чен Ина: КНДР відправила до Південної Кореї 150 повітряних куль зі сміттям
Армійський підрозділ вибухотехніків в південнокорейському місті Йонгін перевіряє повітряні кулі
Фото: EPA/UPG

КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї через спільний кордон.

Про це пишуть sibreal.org з посиланням на агентство Ренхап.

Влада попередила мешканців прикордонних районів про необхідність бути обережними. Спочатку було відомо про 90 повітряних куль. 

Мешканців попросили повідомити про невідомі об'єкти найближчу військову базу або поліцію, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

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Спершу повідомили, що кулі несуть пропагандистські листівки, проте місцеві ЗМІ пишуть, що на кулях закріпили сміття та відходи.

На фотографіях видно білі кулі із прив'язаними до них пакетами.  Від пакетів йшов різкий запах.

  • Південнокорейські активісти іноді запускають у бік КНДР повітряні кулі з листівками з критикою північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також USB-флешки із забороненими в КНДР кліпами k-pop виконавців.
  • 26 травня Пхеньян попередив про заходи у відповідь “за часте розкидання листівок та іншого сміття” з боку Південної Кореї.
  • У липні 2022 року під час пандемії короновірусу південнокорейські активісти тричі відправляли до КНДР десятки повітряних куль із гуманітарною допомогою та медичними масками. 
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