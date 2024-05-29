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Гарвардський університет оголосив нейтралітет стосовно політичних питань

Керівництво навчального закладу на тлі пропалестинських мітингів відмовляється від публічних коментарів.

Гарвардський університет оголосив нейтралітет стосовно політичних питань
Пропалестинські мітинги у Гарварді
Фото: The Guardian

У престижному американському Гарвардському університеті більше не коментуватимуть суспільні та політичні події, які не мають стосунку до базових функцій навчального закладу. Керівництву відтепер заборонено публічно займати якусь позицію у питаннях, які не є сферою наукової діяльності університету.

Як пише The Guardian, рішення ухвалено на тлі пропалестинський мітингів, які влаштовують студенти у кампусах. 13 людей були відсторонені від отримання дипломів через участь у протестних акціях.

Гарвардський "нейтралітет" одразу був розкритикований тими, хто звинувачує університет у тісних зв'язках з Ізраїлем. Вони стверджують, що навчальний заклад чимало інвестує у військові розробки і має низку договорів про співпрацю з арміями Сполучених Штатів та Ізраїлю. 

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