Гарвардський університет оголосив нейтралітет стосовно політичних питань

У престижному американському Гарвардському університеті більше не коментуватимуть суспільні та політичні події, які не мають стосунку до базових функцій навчального закладу. Керівництву відтепер заборонено публічно займати якусь позицію у питаннях, які не є сферою наукової діяльності університету.

Як пише The Guardian, рішення ухвалено на тлі пропалестинський мітингів, які влаштовують студенти у кампусах. 13 людей були відсторонені від отримання дипломів через участь у протестних акціях.

Гарвардський "нейтралітет" одразу був розкритикований тими, хто звинувачує університет у тісних зв'язках з Ізраїлем. Вони стверджують, що навчальний заклад чимало інвестує у військові розробки і має низку договорів про співпрацю з арміями Сполучених Штатів та Ізраїлю.