Україна до кінця року може отримати 500 тисяч боєприпасів в межах чеської ініціативи, - Фредеріксен

Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен розповіла про плани передачі в Україну артилерійських боєприпасів в межах чеської ініціативи, передає “Європейська правда”.
"На кошти, зібрані чеською ініціативою, ми плануємо відправити півмільйона артилерійських боєприпасів в Україну до кінця цього року", – заявила Фредеріксен на неформальній зустрічі союзників України в Празі.
Глава уряду Данії запевнила, що боєприпаси та ППО залишаються найважливішими пріоритетами для України, і їх необхідно постачати якнайшвидше.
Фредеріксен сподівається, що ці поставки "матимуть реальне значення на полі бою" в Україні. Вона також пообіцяла продовжувати підтримку Києва "стільки, скільки буде потрібно".
Крім того, Фредеріксен наголосила, що необхідно підтримувати виробництво зброї та боєприпасів в Україні.
"Українська оборонна промисловість, мушу сказати, справді вражає, і є сенс виробляти зброю там, де вона використовується", – зауважила голова уряду Данії.
Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України
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