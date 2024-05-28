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Україна до кінця року може отримати 500 тисяч боєприпасів в межах чеської ініціативи, - Фредеріксен

Боєприпаси та ППО залишаються найважливішими пріоритетами для України.

Україна до кінця року може отримати 500 тисяч боєприпасів в межах чеської ініціативи, - Фредеріксен
Україна до кінця року може отримати 500 тисяч боєприпасів в межах чеської ініціативи

Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен розповіла про плани передачі в Україну артилерійських боєприпасів в межах чеської ініціативи, передає “Європейська правда”.

"На кошти, зібрані чеською ініціативою, ми плануємо відправити півмільйона артилерійських боєприпасів в Україну до кінця цього року", – заявила Фредеріксен на неформальній зустрічі союзників України в Празі.

Глава уряду Данії запевнила, що боєприпаси та ППО залишаються найважливішими пріоритетами для України, і їх необхідно постачати якнайшвидше.

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Фредеріксен сподівається, що ці поставки "матимуть реальне значення на полі бою" в Україні. Вона також пообіцяла продовжувати підтримку Києва "стільки, скільки буде потрібно".

Крім того, Фредеріксен наголосила, що необхідно підтримувати виробництво зброї та боєприпасів в Україні. 

"Українська оборонна промисловість, мушу сказати, справді вражає, і є сенс виробляти зброю там, де вона використовується", – зауважила голова уряду Данії.

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.

  • Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.

  • Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.

  • Президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі повідомив, що його держава вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для Києва. 

  • 28 травня у Чехії провели широку робочу зустріч лідерів декількох держав, на якій обговорили потреби України у зброї. Йшлося, зокрема, і про боєприпаси.

  • У найближчі дні в Україну надійде перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

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