Чехія організувала саміт щодо потреб України у зброї

Також говорили про дозвіл для України бити західною зброєю по території РФ.

У Чехії провели широку робочу зустріч лідерів декількох держав, на якій обговорили потреби України у зброї.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Прибули в Прагу на запрошення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США", - розповів глава українського уряду.

Шмигаль зазначив, що на двосторонній зустрічі з Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрали вже понад 1,6 млрд євро, а також використання західної зброї на території РФ.

"Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня. Проговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Вдячний пану прем'єр-міністру за підтримку в цьому питанні", - додав прем'єр-міністр.

Також лідери обговорили спільні виробництва у сфері оборонно-промислового комплексу, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію. "Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці", - додав Шмигаль.