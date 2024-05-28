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Стефанішина попросила у Столтенберга F-16, боєприпаси та "Patriot"

За словами Стефанішиної, від 3 до 7 систем ЗРК "Рatriot" зможуть посилити безпеку українських мирних міст та захистити енергосистему.

Стефанішина попросила у Столтенберга F-16, боєприпаси та "Patriot"
Ольга Стефанішина
Фото: Пресслужба Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Сьогодні, у вівторок, 28 травня віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустралася із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО, що в Брюсселі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

Зокрема, Ольга Стефанішина проінформувала генсека про важку ситуацію на харківському та сумському напрямках і зазначила, що Росія готується до ескалації і на інших напрямках. 

"Стабільна військова допомога є питанням виживання для України. Наші нагальні військові потреби залишаються незмінними – це системи протиповітряної оборони, бойові літаки F-16, боєприпаси, далекобійна артилерія, бронетехніка та інші необхідні речі", – наголосила віце-прем'єрка. 

Вона додала, що від 3 до 7 систем ЗРК "Рatriot" зможуть посилити безпеку українських мирних міст та захистити енергосистему.

"Підтримка протиповітряної оборони стане чітким сигналом для українського народу, що члени Альянсу єдині в рішучій підтримці нашої країни. Будь-яке відновлення чи реконструкція неможливі без закриття неба. Рішення щодо протиповітряної оборони може стати потужним та історичним досягненням Вашингтонського саміту НАТО", – додала Ольга Стефанішина.

Вона нагадала, що вперше, завдяки формату Ради Україна-НАТО, українські представники долучаться до напрацювання підсумкових документів нарівні із союзниками на Вашингтонському саміті. 

Генеральний секретар Єнс Столтенберг запевнив, що збільшення та стабільність підтримки України з боку союзників залишається першочерговим пріоритетом. І низка рішень Саміту будуть спрямовані саме на посилення оборонних спроможностей України через покращення координації внесків міжнародних партнерів.

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