Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні, в тому числі – літаки дальньої радіолокаційної розвідки

Шведський уряд оголосив новий пакет військової підтримки України. Це найбільший пакет на сьогодні, вартістю трохи більше 13 мільярдів шведських крон. У пакет входять, серед іншого, літаки та бронетехніка.

Про це пише Sydsvenskan та йдеться у повідомленні пресслужби міноборони країни.

Сьогоднішній пакет військової підтримки стане шістнадцятим від Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Швеція передасть літаки дальньої радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Зазначається, що літаки типу ASC 890 надають Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі. Очікується, що зміцниться здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм.

Фото: Wikipedia Saab 340 Airborne Surveillance and Control (ASC) 890 — шведський літак раннього повітряного попередження та управління

Літак має нерухомий радар PS-890 AESA, виготовлений із системою Erieye, який забезпечує менший опір, але має мертву зону безпосередньо позаду, із зоною сканування 120 градусів з обох боків літака. Встановлений радар здатний відстежувати кораблі, літаки та ракети на відстані до 300-400 км на висоті 6 км. Його ефективний діапазон спостереження охоплює понад 500 000 км² по горизонталі і дозволяє виявляти та відстежувати об’єкти, включаючи винищувачі, вертольоти, крилаті ракети та навіть морські цілі розміром із водні мотоцикли.

До пакету увійшов весь шведський запас із 302 бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для підтримки нарощування нових бригад української армії. Pbv 302 — гусеничний бронетранспортер, який розробили у 1960-х. Перебував на озброєнні шведської армії з 1966 по 2014 рік.

Фото: Wikipedia Pansarbandvagn 302

Пакет також включає робота-мисливця Rb 99, а також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше подарованого обладнання.

Фінансова підтримка, супутниковий зв'язок, технічне обслуговування, танкери та дослідження.

16-й пакет військової підтримки також включає:

Танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції.

Рішення щодо технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання.

Фінансова підтримка коаліцій.

Фінансова підтримка фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.

Інституту тотальних оборонних досліджень доручено підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту.

Боєздатність України посилюється шляхом надання в дар терміналів з підпискою на супутниковий зв’язок.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція внесла 43,5 мільярда крон на військову підтримку.