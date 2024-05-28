Швецію закликали пригальмувати з постачанням Україні Gripen, фокус зараз – на F-16

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що його країну попросили зачекати з постачанням винищувачів Gripen, оскільки наразі фокус на передачі F-16, пише Aftonbladet.
Однак він не виключає, що Україна зможе отримати шведські літаки після того, як прийме на озброєння F-16. За словами Йонсона, з пропозицією пригальмувати щодо надання Grippen до Швеції звернулися інші країн з коаліції винищувачів.
"Інші країни, які керують коаліцією, закликали нас дочекатися системи Gripen. Це пов’язано з тим, що увага зараз зосереджена на введенні системи F-16. Ми ні в якому разі не виключаємо, що це може стати актуальним надалі, але зараз українська сторона фокусується на реалізації програми F-16", – сказав шведський міністр.
Gripen ("Грифон") – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab.
- У лютому Швеція повідомила, що могла б надати Україні свої винищувачі Grippen, але після вступу до НАТО.
- Після набуття членства у березні Йонсон сказав, що обговорення такого постачання триває в межах коаліції винищувачів. Керують нею Нідерланди та Велика Британія.
- Перші F-16 очікуються до кінця цього року. Їх мають надати Бельгія, Данія, Нідерланди.
- Передача на озброєння винищувачів вимагає тривалої підготовки військових та інфраструктури.