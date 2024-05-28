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ЗМІ: Іран надав Росії новітні авіабомби

Такий висновок зробили з кадрів безпілотника, який впав в Курській області.

ЗМІ: Іран надав Росії новітні авіабомби
Mohajer-6 з авіабомбами Qaem-5
Фото: Bild

Військове співробітництво між Іраном та Росією "вийшло на новий рівень". До такого висновку дійшли журналісти Bild, стверджуючи, що Тегеран почав поставляти Кремлю новітню зброю.

Йдеться про авіаційні бомби Qaem-5, які сам Іран почав використовувати для озброєння війська лише у 2019 році. 

Ці бомби, за словами експертів німецького видання, були присутні на іранському важкому безпілотнику Mohajer-6, який впав у Курській області РФ. Судячи з усього, БПЛА мав завдати удару по Сумщині, проте з невідомих причин зазнав аварії ще до кордону з Україною.

Раніше випадків застосування росіянами бомб Qaem-5 не фіксувалося.

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