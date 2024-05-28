ЗМІ: Іран надав Росії новітні авіабомби

Такий висновок зробили з кадрів безпілотника, який впав в Курській області.

Військове співробітництво між Іраном та Росією "вийшло на новий рівень". До такого висновку дійшли журналісти Bild, стверджуючи, що Тегеран почав поставляти Кремлю новітню зброю.

Йдеться про авіаційні бомби Qaem-5, які сам Іран почав використовувати для озброєння війська лише у 2019 році.

Ці бомби, за словами експертів німецького видання, були присутні на іранському важкому безпілотнику Mohajer-6, який впав у Курській області РФ. Судячи з усього, БПЛА мав завдати удару по Сумщині, проте з невідомих причин зазнав аварії ще до кордону з Україною.

Раніше випадків застосування росіянами бомб Qaem-5 не фіксувалося.