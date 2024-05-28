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Умєров закликав країни НАТО закрити небо над заходом України

Міністр оборони звернувся до учасників засідання Парламентської асамблеї НАТО.

Умєров закликав країни НАТО закрити небо над заходом України
Рустем Умєров на засіданні ПА НАТО
Фото: Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров під час сесії Парламентської асамблеї НАТО озвучив заклик до західних партнерів збивати російські повітряні цілі зі своєї території.

Як написав сам урядовець у Facebook, до засідання він долучився у режимі онлайн. Спершу міністр аргументував необхідність зняття обмежень на використання західної зброї по території РФ: Росія "намагається знищити все, що не може захопити, продовжує вбивати і тероризувати мирне населення".

Згодом Умєров наголосив, що атаки ворога на українські енергетичні об'єкти несуть загрозу також і для сусідніх держав. Тому країни НАТО, що мають з нами спільний кордон і не можуть надати свої системи протиповітряної оборони, мали б "закрити небо над нашими західними регіонами". 

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