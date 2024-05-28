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У Луганську внаслідок атаки палають авіаційні об'єкти

Про вдалу роботу Сил оборони по цілях в окупованому місті розповів голова ОВА.

У Луганську внаслідок атаки палають авіаційні об'єкти
Фото: Telegram

В окупованому Луганську ввечері у понеділок пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа поблизу колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу.

Успішну роботу Сил оборони по цих цілях підтвердив на своїй сторінці у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його словами, це вже другий випадок влучання саме в ці цілі: попередній стався у жовтні 2023 року.

Згідно з оцінкою чиновника, втрати окупантів в авіаційній техніці "можуть бути суттєвими". Лисогор також спростував будь-які заяви окупаційної влади про роботу протиповітряної оборони, пославшись на те, що наслідки атаки "бачили тисячі луганчан".

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