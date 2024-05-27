У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці Херсонщини повідомили про підозру представниці російського “союза матєрєй”

Також жінка у інтерв'ю розповідала про “чудове майбутнє” Херсонської області за допомоги РФ. 

Правоохоронці Херсонщини повідомили про підозру представниці російського “союза матєрєй”
Правоохоронці Херсонщини повідомили про підозру представниці російського “союза матєрєй”
Фото: Нацполіція

Співробітники поліції Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі 44-річній мешканці Херсону. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У липні 2022 року фігурантка добровільно вступила до місцевого осередку “громадської організації” країни-агресора “союз матєрєй”. А після цього почала всіляко проводити інформаційну роботу, спрямовану на підтримку як дій окупаційної адміністрації, та й загалом РФ”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Правоохоронці з’ясували, що 25 липня 2022 року жінка надала інтерв’ю російським ЗМІ. В ньому вона розповіла, яке “чудове майбутнє” чекає на Херсонську область за допомоги РФ. 

Також з липня по вересень 2022 року жінка систематично розповсюджувала у публічних місцях агітаційні газети та буклети. В них була інформація, спрямована на підтримку Росії і щодо заохочення херсонців отримувати російське громадянство та користуватися послугами окупаційної влади.

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies