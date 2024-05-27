Правоохоронці Херсонщини повідомили про підозру представниці російського “союза матєрєй”

Також жінка у інтерв'ю розповідала про “чудове майбутнє” Херсонської області за допомоги РФ.

Співробітники поліції Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі 44-річній мешканці Херсону.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У липні 2022 року фігурантка добровільно вступила до місцевого осередку “громадської організації” країни-агресора “союз матєрєй”. А після цього почала всіляко проводити інформаційну роботу, спрямовану на підтримку як дій окупаційної адміністрації, та й загалом РФ”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що 25 липня 2022 року жінка надала інтерв’ю російським ЗМІ. В ньому вона розповіла, яке “чудове майбутнє” чекає на Херсонську область за допомоги РФ.

Також з липня по вересень 2022 року жінка систематично розповсюджувала у публічних місцях агітаційні газети та буклети. В них була інформація, спрямована на підтримку Росії і щодо заохочення херсонців отримувати російське громадянство та користуватися послугами окупаційної влади.

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.