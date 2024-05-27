Ворожа РСЗВ вела вогонь по позиціях ЗСУ, які розташовані безпосередньо на лінії боєзіткнення.

Український FPV-дрон уразив російську систему залпового вогню «Ураган» на відстані 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Кадри ураження опублікувала зведена тактична група "Адам", пише "Мілітарний".

Аеророзвідники 79 десантно-штурмової бригади виявила на вогневій позиції за 25 км від фронту російську реактивну установку БМ-27 «Ураган».

Ураженням російської артилерійської системи зайнялись пілоти ударних безпілотників тактичної групи «Адам», котрі за допомогою FPV-дрона з потужною бойовою частиною успішно поцілили ворожий об’єкт.

«Цей брухт вийшов на вогневу позицію і встиг випустити три ракети… Детонації після ураження не було, тож швидше за все він уже був порожній, але, враховуючи БЧ на дроні, його треба буде добряче ремонтувати!» — розповіли бійці.

РСЗВ «Ураган» може вести вогонь уламково-фугасними або ж касетними реактивними снарядами на відстань до 35 кілометрів, тому часто використовується окупантами для ведення вогню за лінію фронту з метою контрбатарейної боротьби або ж мінування.

Втім, як пишуть в "Мілітарному", враховуючи розташування ураженої машини, можна припустити, що вона вела вогонь по українських позиціях, розташованих безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

25-кілометрова зона у тилу супротивника вже стала операційною для ударних дронів завдяки відпрацюванню технологій FPV-коптерів та засобів зв’язку.

Зона роботи ударних FPV покриває всі можливі вогневі позиції таких російських артилерійських систем, як гаубиці Д-20 та Д-30, самохідних установок 2С1 «Гвоздика» та 2С3 «Акация», а також реактивну систему залпового вогню «Град». А для роботи вглиб українських територій, «Урагани» теж вимушені входити в цю зону.