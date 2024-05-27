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Біля атакованого РФ харківського "Епіцентру" виявили нерозірваний боєприпас

Встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

Біля атакованого РФ харківського "Епіцентру" виявили нерозірваний боєприпас
У Харкові виявили нерозірваний боєприпас
Фото: Харківська обласна прокуратура

За 80 метрів від "Епіцентру" у Харкові, який 25 травня обстріляла Росія, виявили нерозірваний боєприпас.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

"Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30", – йдеться у повідомленні.

Прокурори додали, що боєприпас дивом 25 травня не долетів до будівельного гіпермаркету.   

Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

"Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова", – зазначили у прокуратурі.  

Боєприпас, який РФ запустила по Харкову
Фото: Харківська обласна прокуратура
Боєприпас, який РФ запустила по Харкову

Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста.

  • Кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16. Безвісти зниклими вважаються 5 осіб. 
  • Станом на сьогоднішній ранок розібрали близько 30% завалів. Роботи доводиться припиняти на час повітряних тривог – у зв'язку з тактикою Росії завдавати повторних ударів.
  • У суботу 25 травня, коли окупанти вдарили по "Епіцентру", вони атакували також цільну житлову забудову міста і парк. Тоді за один день Росія поранила 60 людей.
  • 27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр".
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