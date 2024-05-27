Біля атакованого РФ харківського "Епіцентру" виявили нерозірваний боєприпас

Встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

За 80 метрів від "Епіцентру" у Харкові, який 25 травня обстріляла Росія, виявили нерозірваний боєприпас.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30", – йдеться у повідомленні.

Прокурори додали, що боєприпас дивом 25 травня не долетів до будівельного гіпермаркету.

Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

"Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова", – зазначили у прокуратурі.

Фото: Харківська обласна прокуратура Боєприпас, який РФ запустила по Харкову

Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста.