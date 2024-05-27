Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію журналістів про те, що ЄС нібито готує переговори з Росією на території Саудівської Аравія.
На пресконференції в Мадриді він сказав, що вірити російському керманичу Володимиру Путіну неможливо. У межах нормандських переговорів та мінських угод було близько 200 раундів переговорів з росіянами, і вони їх не виконали.
"Результатів ніяких не було. Окуповані частини залишились в окупації", – сказав президент.
Він додав, що сідати за стіл переговорів з Росією не можна було щодо навіть зерна, бо Росія однаково буде брехати. Тому угоду укладали через Туреччину та ООН. Аналогічно хочуть зробити щодо миру: напрацювати позиції без Росії, а потім передати їх. Стосовно пропозицій інших країн президент додав, що Україна відкрита, якщо йдеться про справедливий мир.
Сьогодні про те, що в ЄС нібито готують перемовини з Росією щодо миру на кінець року, писало агентство Bloomberg.
- Переговори щодо встановлення миру в Україні мають відбутися в червні в Швейцарії – без участі Росії. Однак деякі країни, зокрема Китай, вважають, що росіяни мають бути присутніми.
- Українська позиція полягає в тому, що союзники на цьому саміті повинні напрацювати конкретні кроки щодо встановлення миру, а вже потім передати їх Росії. Не виключено, що росіяни братимуть участь в другому глобальному саміті миру. Президент України Володимир Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- Станом на зараз участь у швейцарському саміті підтвердили близько 90 країн.