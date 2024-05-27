Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію журналістів про те, що ЄС нібито готує переговори з Росією на території Саудівської Аравія.

На пресконференції в Мадриді він сказав, що вірити російському керманичу Володимиру Путіну неможливо. У межах нормандських переговорів та мінських угод було близько 200 раундів переговорів з росіянами, і вони їх не виконали.

"Результатів ніяких не було. Окуповані частини залишились в окупації", – сказав президент.



Він додав, що сідати за стіл переговорів з Росією не можна було щодо навіть зерна, бо Росія однаково буде брехати. Тому угоду укладали через Туреччину та ООН. Аналогічно хочуть зробити щодо миру: напрацювати позиції без Росії, а потім передати їх. Стосовно пропозицій інших країн президент додав, що Україна відкрита, якщо йдеться про справедливий мир.

Сьогодні про те, що в ЄС нібито готують перемовини з Росією щодо миру на кінець року, писало агентство Bloomberg.