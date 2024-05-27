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Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією

Президент нагадав, що Путіну вірити не можна. 

Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію журналістів про те, що ЄС нібито готує переговори з Росією на території Саудівської Аравія.

На пресконференції в Мадриді він сказав, що вірити російському керманичу Володимиру Путіну неможливо. У межах нормандських переговорів та мінських угод було близько 200 раундів переговорів з росіянами, і вони їх не виконали. 

"Результатів ніяких не було. Окуповані частини залишились в окупації", – сказав президент. 

Він додав, що сідати за стіл переговорів з Росією не можна було щодо навіть зерна, бо Росія однаково буде брехати. Тому угоду укладали через Туреччину та ООН. Аналогічно хочуть зробити щодо миру: напрацювати позиції без Росії, а потім передати їх. Стосовно пропозицій інших країн президент додав, що Україна відкрита, якщо йдеться про справедливий мир.

Сьогодні про те, що в ЄС нібито готують перемовини з Росією щодо миру на кінець року, писало агентство Bloomberg.

  • Переговори щодо встановлення миру в Україні мають відбутися в червні в Швейцарії – без участі Росії. Однак деякі країни, зокрема Китай, вважають, що росіяни мають бути присутніми.
  • Українська позиція полягає в тому, що союзники на цьому саміті повинні напрацювати конкретні кроки щодо встановлення миру, а вже потім передати їх Росії. Не виключено, що росіяни братимуть участь в другому глобальному саміті миру. Президент України Володимир Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
  • Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
  • Станом на зараз участь у швейцарському саміті підтвердили близько 90 країн.
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