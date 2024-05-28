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Зеленський: Росія хоче організувати "збіговисько" як альтернативу до саміту миру

Путін боїться швейцарського саміту і не розраховував, що участь у ньому візьмуть так багато країн.

Зеленський: Росія хоче організувати "збіговисько" як альтернативу до саміту миру
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Росія боїться Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії. Її керманич Володимир Путін не розраховував, що така велика кількість країн братиме в ньому участь.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Бельгії. Він додав, що Росія збирається провести альтернативний захід, і через це деякі країни не можуть зважитися взяти участь у запропонованому Україною. 

"Ми звертаємося до лідерів світу: якщо ти хочеш мир, то давайте зустрічатися на майданчику саміту миру. Абсолютно справедливо, що цей саміт готуємо ми разом з іншими партнерами. Бо війна у нас. І ініціатива повинна бути у нас: ми є жертва, на нас напали, нас вбивають", – сказав він.

Всі лідери з альтернативними думками можуть приїхати на саміт і вільно висловити своє бачення, додав президент.

"Будь-яка держава може приїхати і відстоювати свою думку, пропонувати пропозиції щодо дипломатичного завершення війни", – сказав Володимир Зеленський. 

Він додав, що висловитися на саміті зможуть навіть ті, хто з чимось не погоджується, якщо вони хочуть миру, а "якщо ти хочеш війни – ти будеш приїжджати на те збіговисько, яке хоче організувати Росія".

За словами президента України, Путін думає на тим, щоб влаштувати якусь паралельну платформу.

"І тому є лідери, які досі ще не висловилися", – сказав президент України. 

  • Саміт у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. Уже близько 90 країн підтвердили в ньому участь.
  • Участь президента США Джо Байдена в заході досі невизначена. Зеленський вважає, що Путін особисто аплодуватиме Байдену, якщо той не поїде.
  • Китай і Бразилія хочуть провести "альтернативну конференцію" щодо України та Росії. Пекін був невдоволений тим, що Росію не запросили на саміт до Швейцарії.
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