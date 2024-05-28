Зеленський: Росія хоче організувати "збіговисько" як альтернативу до саміту миру

Росія боїться Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії. Її керманич Володимир Путін не розраховував, що така велика кількість країн братиме в ньому участь.
Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Бельгії. Він додав, що Росія збирається провести альтернативний захід, і через це деякі країни не можуть зважитися взяти участь у запропонованому Україною.
"Ми звертаємося до лідерів світу: якщо ти хочеш мир, то давайте зустрічатися на майданчику саміту миру. Абсолютно справедливо, що цей саміт готуємо ми разом з іншими партнерами. Бо війна у нас. І ініціатива повинна бути у нас: ми є жертва, на нас напали, нас вбивають", – сказав він.
Всі лідери з альтернативними думками можуть приїхати на саміт і вільно висловити своє бачення, додав президент.
"Будь-яка держава може приїхати і відстоювати свою думку, пропонувати пропозиції щодо дипломатичного завершення війни", – сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що висловитися на саміті зможуть навіть ті, хто з чимось не погоджується, якщо вони хочуть миру, а "якщо ти хочеш війни – ти будеш приїжджати на те збіговисько, яке хоче організувати Росія".
За словами президента України, Путін думає на тим, щоб влаштувати якусь паралельну платформу.
"І тому є лідери, які досі ще не висловилися", – сказав президент України.
- Саміт у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. Уже близько 90 країн підтвердили в ньому участь.
- Участь президента США Джо Байдена в заході досі невизначена. Зеленський вважає, що Путін особисто аплодуватиме Байдену, якщо той не поїде.
- Китай і Бразилія хочуть провести "альтернативну конференцію" щодо України та Росії. Пекін був невдоволений тим, що Росію не запросили на саміт до Швейцарії.