Зеленський: Росія хоче організувати "збіговисько" як альтернативу до саміту миру

Путін боїться швейцарського саміту і не розраховував, що участь у ньому візьмуть так багато країн.

Росія боїться Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії. Її керманич Володимир Путін не розраховував, що така велика кількість країн братиме в ньому участь.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Бельгії. Він додав, що Росія збирається провести альтернативний захід, і через це деякі країни не можуть зважитися взяти участь у запропонованому Україною.

"Ми звертаємося до лідерів світу: якщо ти хочеш мир, то давайте зустрічатися на майданчику саміту миру. Абсолютно справедливо, що цей саміт готуємо ми разом з іншими партнерами. Бо війна у нас. І ініціатива повинна бути у нас: ми є жертва, на нас напали, нас вбивають", – сказав він.

Всі лідери з альтернативними думками можуть приїхати на саміт і вільно висловити своє бачення, додав президент.

"Будь-яка держава може приїхати і відстоювати свою думку, пропонувати пропозиції щодо дипломатичного завершення війни", – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що висловитися на саміті зможуть навіть ті, хто з чимось не погоджується, якщо вони хочуть миру, а "якщо ти хочеш війни – ти будеш приїжджати на те збіговисько, яке хоче організувати Росія".

За словами президента України, Путін думає на тим, щоб влаштувати якусь паралельну платформу.

"І тому є лідери, які досі ще не висловилися", – сказав президент України.