Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння

Україна має розвідувальні дані про постачання Росії не лише озброєння з КНДР та Ірану. Офіційно про це поки не говорять, сказав на брифінгу в Бельгії президент Володимир Зеленський.
Іран відкрито постачає озброєння – не лише дрони, а й ракети. Північна Корея постачає артилерійські снаряди та ракети.
"І є деякі речі, про які ми публічно сьогодні не говоримо, але ми бачимо це постачання. Ми бачимо від наших розвідок", – сказав він.
Офіційно про них повідомлять після того, як на 100% впевняться в постачаннях.
- Іран постачає Росії ударні безпілотники ще з першого року повномасштабної війни.
- Торік допомагати Росії озброєнням стала КНДР.
- Нещодавно у Великій Британії повідомили, що мають докази постачання зброї із Китаю. В українській розвідці раніше говорили, що з КНР постачають лише обладнання і деталі.