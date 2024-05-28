Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння

Про них оголосять після отримання стовідсоткових підтверджень.

Україна має розвідувальні дані про постачання Росії не лише озброєння з КНДР та Ірану. Офіційно про це поки не говорять, сказав на брифінгу в Бельгії президент Володимир Зеленський.

Іран відкрито постачає озброєння – не лише дрони, а й ракети. Північна Корея постачає артилерійські снаряди та ракети.

"І є деякі речі, про які ми публічно сьогодні не говоримо, але ми бачимо це постачання. Ми бачимо від наших розвідок", – сказав він.

Офіційно про них повідомлять після того, як на 100% впевняться в постачаннях.