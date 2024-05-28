Нідерланди пропонують країнам-партнерам спільно надати компоненти, щоб зібрати систему Patriot для України

Нідерланди обіцяють надати основні компоненти та деталі зі свого складу та запрошують європейські країни додати компоненти зі своїх.

Нідерланди виступають ініціаторами спільної доставки системи Patriot для України та закликають інші європейські країни долучитися. Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.

Уряд Нідерландів пропонує швидко зібрати систему протиповітряної оборони Patriot у тісній співпраці з кількома партнерами та доставити її в Україну. Нідерланди нададуть основні компоненти та деталі зі свого складу та запрошують європейські країни додати компоненти зі своїх.

Нідерланди визначили, які країни можуть запропонувати додаткові частини та боєприпаси Patriot. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликає їх внести їх із наявних запасів, як це вирішили зробити Нідерланди.

“Ми ведемо переговори з партнерами щодо створення системи «Патріот», включно з навчанням українських екіпажів. З нашою пропозицією та консультаціями з країнами-партнерами, які надають кілька ключових частин і боєприпасів, ми можемо надати Україні принаймні одну повністю діючу систему за короткий проміжок часу”, – сказала Оллонгрен.

Уряд Нідерландів визнає, що системи Patriot є дефіцитними, але зазначає, що Україна також веде боротьбу за Європу, і що військовий потенціал країни, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура зазнають щоденних нападів.

“Генеральний секретар НАТО нещодавно сказав, що як країни НАТО ми можемо тимчасово опуститися нижче цільових можливостей альянсу. Тож простір для творчості є. Промислові постачальники пообіцяли прискорити виробництво та доставку систем на заміну. Ми на це розраховуємо”, – додала Оллонгрен.

Нідерланди прагнуть якомога швидше доставити систему Patriot в Україну.