Головне за ніч та ранок вівторка, 28 травня: 120 боєзіткнень, вибухи в Луганську, Зеленський в Португалії та Бельгії

Нічна повітряна атака, 120 бойових зіткнень , 45 відбитих штурмів на Времівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Цієї ночі Росія атакувала українців трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Запуск був з російської території – із району Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили всі три БпЛА, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", – сказав він.

Загалом за добу було 120 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, здійснила 62 авіаудари, зокрема з застосуванням 93 КАБів, понад 3000 обстрілів, зокрема 138 із застосування реактивних систем.

На Куп'янському напрямку захисники успішно відбили дев'ять атак окупантів у районі населених пунктів Петропавлівка, Степова, Новоселівка Харківської області та Невське, Мясожарівка, Греківка Луганської області, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов. На Лиманському напрямку окупанти здійснили п'ять спроб прорвати оборону в районі Тернів.

На Покровському Сили оборони відбили 28 атак окупантів у районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Нетайлове, Новоселівка Перша Донецької області. Ворог за підтримки авіації намагався вибити підрозділи з займаних рубежів.

На Времівському напрямку ворог здійснив 17 безуспішних спроб прорвати оборону в районах населених пунктів Роздольне, Водяне, Урожайне та Старомайорське Донецької області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1460 російських окупантів, 21 танк, 40 бронемашин, 48 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 503 800 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

На території Куп’янської громади залишається понад 7500 жителів. Майже всі вони написали письмові відмови від обов’язкової евакуації, повідомило Еспресо з посиланням на голову Купʼянської міської військової адміністрації Андрія Беседіна.

"На жаль, цивільні громадяни не виїжджають з території Купʼянської громади. Люди нехтують загрозою. Обовʼязкова евакуація з громади діє в нас вже рік. Ми постійно про це говоримо й вмовляємо людей покинути територію громади через постійні обстріли з боку окупантів", – розповів Беседін.

При цьому він наголосив, що для безпечної евакуації громади створені всі умови.

В адміністрації президента Португалії повідомляють, що у вівторок, 28 травня, країну з офіційним візитом відвідає Президент України Володимир Зеленський.

У програмі зустріч українського глави держави з його колегою Марселу Ребела де Соузою, а також прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Сторона-господар має намір "підтвердити відданість територіальній цілісності та суверенітету України і надати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку".

На приїзд Зеленського чекають і в Бельгії. Там про це говорить національний мовник VRT. У Брюсселі Президента прийматиме король Бельгії Філіп І, після чого запланована розмова з очільником уряду Александром де Кроо та міністром оборони Людівіном Дендондером. Йдеться й про підписання двосторонньої безпекової угоди.

В окупованому Луганську ввечері у понеділок пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа поблизу колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу.

Успішну роботу Сил оборони по цих цілях підтвердив на своїй сторінці у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його словами, це вже другий випадок влучання саме в ці цілі: попередній стався у жовтні 2023.

Згідно з оцінкою чиновника, втрати окупантів у авіаційній техніці "можуть бути суттєвими". Лисогор також спростував будь-які заяви окупаційної влади про роботу протиповітряної оборони, пославшись на те, що наслідки атаки "бачили тисячі луганчан".

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