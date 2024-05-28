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За минулу добу Сили оборони ліквідували майже півтори тисячі російських окупантів

Також ворог втратив 40 ББМ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували майже півтори тисячі російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1460 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 503 800 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 503800 (+1460)
  • танків ‒ 7692 (+21) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14 858 (+40)
  • артилерійських систем – 13 029 (+48)
  • РСЗВ – 1085 (+1)
  • засоби ППО ‒ 815 (+0)
  • літаків – 357 (+0) 
  • гелікоптерів – 326 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15)
  • крилаті ракети ‒ 2221 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) 
  • підводні човни – 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46) 
  • спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).

Дані уточнюються.

За тиждень з 19 по 26 травня втрати ворога склали – 8900 осіб особового складу та 1246 одиниць озброєння та військової техніки.

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