За минулу добу Сили оборони ліквідували майже півтори тисячі російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1460 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 503 800 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 503800 (+1460)
- танків ‒ 7692 (+21)
- бойових броньованих машин ‒ 14 858 (+40)
- артилерійських систем – 13 029 (+48)
- РСЗВ – 1085 (+1)
- засоби ППО ‒ 815 (+0)
- літаків – 357 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15)
- крилаті ракети ‒ 2221 (+0)
- кораблі/катери ‒ 27 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46)
- спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).
Дані уточнюються.
За тиждень з 19 по 26 травня втрати ворога склали – 8900 осіб особового складу та 1246 одиниць озброєння та військової техніки.